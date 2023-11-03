Türk Devletleri Teşkilatı Astana Bildirisi'nde Gazze'ye insani yardım ve ateşkes çağrısı
Türk Devletleri Teşkilatı Astana Bildirisi'nde, sivillerin korunması için derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze Şeridi boyunca derhal ve engelsiz insani yardım sağlanması çağrısında bulunuldu.
Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerin liderleri, İsrail-Filistin çatışmasından ciddi endişe duyduklarını ve sivilleri hedef alan tüm saldırıları kınadıklarını bildirdi.
Türk Devletleri Teşkilatı Astana Bildirisi'nde, sivillerin korunması için derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze Şeridi boyunca derhal ve engelsiz insani yardım sağlanması çağrısında bulunuldu.
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