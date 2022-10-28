Türk derbisinde zafer Fenerbahçe'nin

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Sasa Pukl, Emilio Perez, Fernando Rocha
ANADOLU EFES: Doğuş Balbay 6, Bryant 12, Erten Gazi 2, Clyburn 8, Egehan Arna, Buğrahan Tuncer, Pleiss 5, Micic 19, M'Baye 14, Polonara 2, Zizic 6, Dunston 5
FENERBAHÇE BEKO: Motley 11, Metecan Birsen, Wilbekin 25, Edwards 10, Melih Mahmutoğlu, Hayes-Davis 7, Pierre, Jekiri 4, Guduric 19, Booker 8, Calathes 4
1'İNCİ PERİYOT: 27-26
İLK YARI: 44-49
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-71
Turkish Airlines EuroLeague'in 5'inci haftasında oynanan Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 88-79 mağlup etti. Bu sonuçla 5'te 5 yapan Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de ilk 5 hafta sonunda namağlup tek takım olarak liderlik koltuğuna oturdu. Anadolu Efes ise 3'üncü mağlubiyetini aldı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya Ergin Ataman başantrenörlüğündeki ev sahibi ekip; Micic, Bryant, Clyburn, M'Baye ve Zizic ilk beşiyle başladı. Dimitris Itoudis başantrenörlüğündeki deplasman ekibi ise Calathes, Wilbekin, Pierre, Hayes-Davis ve Motley ilk beşiyle parkeye çıktı.
Karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmada ilk periyot, 27-26 Anadolu Efes'in üstünlüğü ile geçildi.
İlk yarıda Wilbekin'in 16, Guduric'in 14 sayıyla katkı verdiği Fenerbahçe Beko, ikinci periyotta vites yükseltti ve soyunma odasına 49-44 önde gitti.
Üçüncü periyotta oyun ve skor üstünlüğünü rakibine kaptırmayan ve üçlük isabet yüzdesini düşürmeyen Fenerbahçe Beko, maçın final periyoduna 9 sayı farkla önde girdi: 62-71.
Son periyotta da üstünlüğü rakibine bırakmayan Fenerbahçe Beko, Türk derbisinde kazanan taraf oldu: 79-88
ANADOLU EFES, ATATÜRK'ÜN İMZASINI TAŞIYAN CUMHURİYET BAYRAMI FORMASI İLE SAHAYA ÇIKTI
Anadolu Efes, EuroLeague'deki Türk derbisinde 29 Ekim'e özel formayla parkeye çıktı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası ile Türk bayrağının renklerinin yer aldığı forma, Anadolu Efes oyuncularının üzerinde yer aldı. Anadolu Efes teknik heyeti de Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı kırmızı kravatlarla parkeye çıktı.
Öte yandan Türk derbisine ev sahipliği yapan Sinan Erdem Spor Salonu'nda maç boyunca Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Müsabakayı salonda takip eden taraftarlara Türk bayrakları dağıtıldı ve birçok görsel şölene imza atıldı.
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