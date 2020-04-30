HABERTURK.COM

Turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11,4 azalarak 4 milyar 101 milyon 206 bin $ oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %80,6'sı yabancı ziyaretçilerden, %19,4'ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 3 milyar 564 milyon 760 bin $'ını kişisel harcamalar, 536 milyon 445 bin $'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Turizm geliri ve ziyaretçi sayısı, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2020



Ziyaretçi türüne göre turizm geliri, I. Çeyrek, 2020 Kişi başı ortalama harcama, I. Çeyrek, 2020

Bu çeyrekte tüm harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre azaldı. Sağlık harcaması % 17,5, konaklama harcaması % 15,7 ve uluslararası ulaştırma harcaması %12,1 azaldı.



Harcama türlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim oranları (%),I. Çeyrek, 2020



Seçilmiş ülkelere göre kişi başı ortalama harcamalar ($),I. Çeyrek, 2020

Gecelik ortalama harcama 70 $ oldu

Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 74 $, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 59 $ oldu.

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %15,1 azaldı

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %15,1 azalarak 5 milyon 639 bin 413 kişi oldu. Bunların %82,2'sini 4 milyon 635 bin 845 kişi ile yabancılar, %17,8'ini ise 1 milyon 3 bin 568 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte yabancı ziyaretçiler ülkemizi %59,9 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti

İkinci sırada %21,7 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile %7,2 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize %66,8 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Geliş amaçlarına göre ziyaretçiler (%)*, I. Çeyrek, 2020

(*): Oranlar beraberinde giden kişi hariç hesaplanmıştır.







Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre %25,6 azaldı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %25,6 azalarak 793 milyon 491 bin $ oldu. Bunun 652 milyon 32 bin $'ını kişisel, 141 milyon 459 bin $'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Turizm gideri ve yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2020



Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2019 yılı I. çeyreğine göre %13,6 azaldı

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %13,6 azalarak 1 milyon 743 bin 660 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 455 $ olarak gerçekleşti.

Turizm gideri, I. Çeyrek, 2020 Kişi başı ortalama harcama, I. Çeyrek, 2020

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.