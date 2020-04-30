30 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11,4 azalarak 4 milyar 101 milyon 206 bin $ oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %80,6'sı yabancı ziyaretçilerden, %19,4'ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.
Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 3 milyar 564 milyon 760 bin $'ını kişisel harcamalar, 536 milyon 445 bin $'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
Turizm geliri ve ziyaretçi sayısı, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2020
Ziyaretçi türüne göre turizm geliri, I. Çeyrek, 2020 Kişi başı ortalama harcama, I. Çeyrek, 2020
Bu çeyrekte tüm harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre azaldı. Sağlık harcaması % 17,5, konaklama harcaması % 15,7 ve uluslararası ulaştırma harcaması %12,1 azaldı.
Harcama türlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim oranları (%),I. Çeyrek, 2020
Seçilmiş ülkelere göre kişi başı ortalama harcamalar ($),I. Çeyrek, 2020
Gecelik ortalama harcama 70 $ oldu
Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 74 $, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 59 $ oldu.
Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %15,1 azaldı
Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %15,1 azalarak 5 milyon 639 bin 413 kişi oldu. Bunların %82,2'sini 4 milyon 635 bin 845 kişi ile yabancılar, %17,8'ini ise 1 milyon 3 bin 568 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.
Bu çeyrekte yabancı ziyaretçiler ülkemizi %59,9 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti
İkinci sırada %21,7 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile %7,2 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize %66,8 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.
Geliş amaçlarına göre ziyaretçiler (%)*, I. Çeyrek, 2020
(*): Oranlar beraberinde giden kişi hariç hesaplanmıştır.
Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre %25,6 azaldı
Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %25,6 azalarak 793 milyon 491 bin $ oldu. Bunun 652 milyon 32 bin $'ını kişisel, 141 milyon 459 bin $'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
Turizm gideri ve yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2020
Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2019 yılı I. çeyreğine göre %13,6 azaldı
Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %13,6 azalarak 1 milyon 743 bin 660 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 455 $ olarak gerçekleşti.
Turizm gideri, I. Çeyrek, 2020 Kişi başı ortalama harcama, I. Çeyrek, 2020
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