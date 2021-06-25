Bakan Ersoy, Habertürk TV’de soruları yanıtladı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Habertürk TV’de gündemdeki konulara dair soruları yanıtladı. Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları şöyle;

"RAKİPLERİMİZİ HIZLI KOŞARAK YAKALADIK"

"Geçtiğimiz yıl yaklaşık 16 milyon turistle kapattık. Bu dönem de çok iyi bir süreç yönettik. Sağlık Bakanlığı ile masaya oturduk bu dönem için hedeflerimizi belirledik. Çok sayıda büyükelçi ile Antalya'da bir araya geldik. Bu yıl rakip ülkeleri de hızlı koşarak yakaladık. 25 milyon turist hedefini yakalayacağımızı düşünüyoruz. Geçen seneki 12 milyar dolarlık geliri de 20 milyar dolara çıkaracağımızı düşünüyoruz. Gönlümden ise 30 milyon turist ve 23 milyar dolardan fazla bir gelir beklentisi var. Bu doğrultuda çok sıkı şekilde çalışıyoruz. Açılmayan otellerimiz çok hızlı bir şekilde açılmaya başladı. Bu sene Rusya birinci Almanya ikinci Ukrayna da üçüncü olur. Türkiye'ye gelen tüm turistlerden de zaten negatif test sonucu bekliyoruz.

MÜZİK YAYININA GECE 12 SINIRI

Şu anda kademeli normalleşme yaşıyoruz. Aslında sınırlama daha önce 19'du. Sonra 21'e çıkarıldı. Bazı ülkelerdeki şehirlerde hâlâ uygulanıyor. Vaka saylarını izleyerek bu süreci yönetiyoruz.

"BU SORUNUN ÇIKIŞI AŞILAMA"

Pandemi bilimsellikle yönetilen bir konu. Denediğimiz kötü deneyimler var. Şu anda sabırlı şekilde gidiyoruz. Sıkı bir aşılama programımız var. Ön yargılarımızı bir kenara bırakalım. Ön yargılar yerine çevredeki insanları aşılamaya ikna edelim. Bu işin çıkışı aşılamadır. ABD de çok kötü bir durumdan çıktı. Almanya da öyle. Aşılama arttıkça hayat normale döndü.

Turizm Geliştirme Ajansı'mız şu anda en yoğun şekilde çalışan bir kurum. Son 2 yıldır en etkili tanıtımları yapıyoruz. Esnek tanıtımlar yapmak gerekiyor.

"TURİZMİ 81 VİLAYETE YAYACAĞIZ"

Almanya da açıldı. Biz geriden gelmemize rağmen AB ülkeleri ile aradaki farkı kapattık. Bu hafta da birinciliği ele geçirdik. Biz 6'ncılığa gelmiştik dünya genelinde. Pandemide biraz hasar aldık ama şimdi 81 vilayete kadar turizmi geliştirmeye çalışıyoruz. Ajansımız bu konuda ciddi adımlar atıyor. 81 ile turizmi yayacağız.

İnanç ve spor turizmini de geliştireceğiz. Ayrıca yüzde 100 normalleşme 2022'yi bulur ama biz aşılamaya da dikkat ederek çalışmalara devam edeceğiz.

"KÜLTÜR SOKAĞIMIZ 24 SAAT AÇIK OLACAK"

29 Ekim'de AKM'yi açacağız. Dünyada en hızlı açılan kültür merkezi olacak. 2 bin 38 kişilik bir salona sahip. Müzesi, kütüphaneleri ve kafeteryaları var. AKM kapalı olduğu saatlerde Kültür Sokağı'mız 24 saat açık olacak. Beyoğlu Kültür Yolu Galataport'tan başlayıp AKM'ye kadar uzanacak.

"YAKLAŞIK 40 BİN MÜZİSYENE DESTEK OLUYORUZ"

Müzisyenlerde en büyük sorunumuz kayıt altına alınmayanların olması. 31 bin kişi başvurmuştu onlara destekte bulunduk. Listeye girmemiş olanları da ekledik, yaklaşık 40 bini bulacak.

"KIZ KULESİ İLK HALİNE DÖNECEK"

Kız Kulesi'nin Gözü'nden diye bir proje başlattık. Prof.Dr.Zeynep Ahunbay ile çalışıyoruz. Orayı tekrar özgün haline getireceğiz. Çalışmaya başlamadan önce de kamuoyuna duyuracağız. Eski özgün haline getireceğiz. Önümüzdeki yılın Nisan ayına yetiştireceğiz.

"5 YILDIZLI HALK PLAJLARININ SAYISI ARTACAK"

5 yıldızlı ücretsiz halk plajları çalışmamız var. Şu ana kadar 7 tane oldu. 5 yıldızlı otel gibi tasarladık. Sayılarını arttıracağız ve 15'e çıkaracağız. Her sene de katlaya katlaya arttıracağız.

Bugüne kadar daha çok deniz, kum ve İstanbul üzerine odaklanılmıştı. Şimdi inanç, bisiklet turu, gastronomi gibi çok sayıda turizm çeşidini de getiriyoruz.

"SÜMELA MANASTIRI 1 TEMMUZ'DA AÇILIYOR"

Sümela Manastırı'nda ziyarete hiç açılmayan kısımlar vardı. Oralardaki restorasyonları tamamladık. Buralarda manastır, kilise ve şapeller var. 1 Temmuz'da da açıyoruz.

Son 2 yıldaki gelişmeler yani pandemi tüm dünya gibi bizi de etkiledi. Normalleşme ile birlikte yıl sonuna kadar rahatlayacağız. İstanbul da lifestyle dediğimiz eski haline kavuşacak.