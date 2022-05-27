Tunceli'de terör örgütünün deposu bulundu!

Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Tunceli-Hozat ilçesi Aliboğazı- bölgesinde, 26 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen operasyonda, tespit edilen sığınak içerisinde;

- 40 adet 7,62x39 mm çapında Kaleşnikof Piyade Tüfeği mühimmatı,

- 2 adet Kaleşnikof Şarjörü,

- 72 adet mutfak tüpü,

- 210 lt mazot,

- 160 lt benzin,

- 200 adet pil,

- 6 adet kuzine sobası,

- 28 takım leşker kıyafeti,

- 200 metre leşker kumaşı,

- 10 adet uyku tulumu,

- 200 adet battaniye ile 5 tonun üzerinde muhtelif gıda, yaşam malzemesi ile giyim, tıbbi ve inşaat malzemesi ele geçirildi.