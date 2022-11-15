Tunceli'de operasyon! Sözde hastane ele geçirildi

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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli’de “Eren Abluka Sonbahar Kış-13 (Tunceli-Ovacık-Yoğunçam) Şehit J.Asb.Üçvş. Celil Mutlu” başlatıldı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 881 personel 65 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun başlangıcından bugüne kadar; nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen arazi araması taramasında tespit edilen 23 farklı noktada PKK terör örgütünün 1’i sözde hastane olarak kullandığı tespit edilen 2 adet mağara ve 5 adet sığınak içerisinde;

- (9) adet AK-47 Piyade Tüfeği,

- (730) adet çeşitli çaplarda mühimmat,

- (10) adet roketatar mühimmatı,

- (18) adet Piyade Tüfeği şarjörü,

- (3) adet EYP yapımında kullanılan telsiz,

- (12) adet EYP yapımında kullanılan pil bloğu,

- (1) adet dürbün,

- (45) adet ameliyat malzemesi,

- (11) adet ameliyat aleti,

- (10) adet serum,

- (110) adet enjektör,

- (200) adet neşter,

- (12) adet ameliyat makası,

- (4) adet şırınga,

- (90) adet sargı bezi,

- (4) çift ameliyat eldiveni,

- (2) adet oksijen maskesi,

- (3) adet kar elbisesi

- (400) metre uzunluğunda branda ve çok sayıda örgütsel doküman, yaşam malzemesi ile muhtelif malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ile depo, sığınak ve barınaklar imha edilerek kullanılamaz getirildi.