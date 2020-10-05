İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör operasyonunu Twitter'dan duyurdu. Bakan Soylu, "Kaçış yok! Ya teslim Ya ... Tunceli’de biri Kırmızı, biri Turuncu iki çizik daha... İstihbarat, Operasyon, Sonuç... Kahramanlarımız sağolsun" dedi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."