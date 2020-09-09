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Son dakika haberi Tunceli'de kırmızı ve gri kategorideki teröristler öldürüldü!

Yıldırım -4 Munzur-Kutu Operasyonu'nda dün Tunceli’de; Kırmızı kategoride TKP/ML TİKKO siyasi komiseri Nubar kod Erol Volkan İldem ile Gri kategoride Roza kod Fadime Çakıl etkisiz hale getirildi. Hakkari Oğul kırsalında da 3 terörist öldürüldü.

09.09.2020 - 13:53 | Güncelleme: ABONE OL
terör operasyonu
HABERTURK.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Tunceli'de 2, bugün de Hakkari'de 3 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Bakan Soylu, operasyon haberini Twitter'dan duyurdu.

Yaptığı açıklamada, "Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu'nda dün Tunceli’de; Kırmızı kategori, TKP/ML TİKKO siyasi komiseri Nubar kod Erol Volkan İldem; Gri kategori, Roza kod Fadime Çakıl etkisiz. Hakkari Oğul kırsalında 3 terörist ölü ele geçirildi. Kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu bilgiler paylaşıldı:

Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda sözde Dersim Eyaleti TKP/ML TİKKO terör örgütünün siyasi komiseri olan terörden arananlarda 10 milyona kadar ödülle KIRMIZI kategoride yer alan Nubar kod adlı Erol Volkan İldem olduğu, diğer teröristin ise 500 bin TL’ye kadar ödülle GRİ kategoride yer alan, Roza kod adlı Fadime Çakıl olduğu tespit edildi.

Ayrıca Hakkari Oğul kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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