Tunceli'de 622 personelle operasyon!

Tunceli'de Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 622 personel 40 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun 1’inci gününde, Tunceli ili Buzlutepe bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen 5 sığınakta çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.