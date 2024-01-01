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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli son depremler listesi - Son dakika haberler

        Son dakika haberi Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde deprem!

        AFAD, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 16.28'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 16:39 Güncelleme: 01.01.2024 - 17:05
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        Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde deprem!
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        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın (AFAD) merkez üssünü Tunceli´nin Pülümür ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 16.28´de oldu. Yerin 8,7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

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