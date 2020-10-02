TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

Karar, Genel Kurul'da oylanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Karma Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ, gazeteciler kararla ilgili açıklama yaptı.

Bozdağ, "Karma Komisyonumuz Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermiştir" dedi.