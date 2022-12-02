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Son dakika haberi TTB Başkanı Fincancı 23 Aralık'ta hakim karşısında

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Fincancı 23 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

Giriş: 02.12.2022 - 13:50 | Güncelleme: ABONE OL
TTB Başkanı Fincancı 23 Aralık'ta hakim karşısında
TTB Başkanı Fincancı 23 Aralık'ta hakim karşısında
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HABERTURK.COM / DHA

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan Ankara'da hazırlanıp yetkisizlik kararıyla İstanbul'a gönderilen iddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Fincancı 23 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

TSK'ya yönelik açıklamalarıyla ilgili hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve yetkisizlik kararıyla İstanbul'a gönderilen iddianame kabul edildi. Fincancı'nın, ulusal düzeyde ve resmi sıfatı ile gayriresmi bir haber kanalında canlı bağlantı yaparak, bulunduğu makamı, mesleki konumunu propaganda faaliyetinde kullandığı ifade edilen iddianamede, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Fincancı'nın ikamet adresinin İstanbul olması nedeniyle yetkisizlik kararıyla gönderilen iddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelendi. İddianameyi kabul eden mahkeme, Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. TTB Başkanı Fincancı'nın yargılanmasına 23 Aralık Cuma günü başlanacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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