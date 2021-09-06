TSK ve MİT'ten operasyon! Gara'da 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ara, Bul, Yok Et' parolasıyla teröristlerin inlerini yok etmeye devam ediyoruz! TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi" denildi.