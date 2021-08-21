TSK ve MİT'ten Metina'da hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.