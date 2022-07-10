Hedefleri olan bir kulübe geldiğini belirten 27 yaşındaki futbolcu, "Bu sezon tekrar şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

Fiziki açıdan hazır kalmak için yaz boyunca çalıştığını belirten Mısırlı yıldız, "Geçmişteki başarılara takılı kalmayan biriyim" şeklinde konuştu.

Başka kulüplerden de teklif aldığını dile getiren Trezeguet, "Başkanımız ve hocamız ile yaptığımız konuşmalar beni etkiledi" ifadelerini kullandı.