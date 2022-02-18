Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri yeni transfer Trezeguet kaydetti. Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 43'e çıkardı ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Çaykur Rizespor ise 23 puanda kaldı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Suat Arslanboğa, Ali Saygın Ögel, Ekrem Kan

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül (Dk.83 Phiri), Holmen, Ponck, Cemali Sertel (Dk.46 Eren Albayrak), Baiano, Fernandes, Sabo (Dk.62 Boyd), Yusuf Sarı, Boldrin (Dk.75 Bolasie), Pohjanpalo (Dk.61 Cisse)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk.88 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Berkay Özcan (Dk.89 Aleksiç), Tolgay Ciğerci, Serdar Gürler (Dk.18 Deniz Türüç), Trezeguet (Dk.88 Guldbrandsen), Pizzi (Dk.63 Salih Uçan), Okaka

Goller: Dk. 34 ve 52 Trezeguet (Medipol Başakşehir)

Sarı Kartlar: Dk.38 Fernandes, Dk.56 Baiano (Çaykur Rizepsor) Dk.45+1 Okaka, Dk.45+3 Duarte, Dk.83 Salih Uçan, Dk.90+2 Deniz Türüç) (Medipol Başakşehir)