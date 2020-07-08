Yeni sezon öncesi yaz transfer döneminin ne zaman başlayacağı belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecektir"