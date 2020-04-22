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İstanbul Sultangazi'de raydan çıkan tramvay ile otobüs çarpıştı.

AA'nın haberine göre, henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıkan tramvay, Sultançiftliği mevkisinde İETT otobüsüne çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattındaki seferler, geçici süre ile Topkapı-Sultançiftliği istasyonları arasında yapılacak.

DHA'nın haberine göre, Topkapı yönüne giden tramvayın, İETT otobüsüyle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. İETT otobüsü tramvay yolundan karşıya geçtiği sırada tramvay ile çarpışmasıyla meydana gelen kazada, otobüs şoförü ve vatman hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Vatmanın fren arızası nedeniyle duramadığını söylediği öğrenildi. Güvenlik kamerası yansıyan kaza sonrası olay yerindeki çalışmalar sürüyor.

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