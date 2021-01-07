Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, Rıfat Ateşoğlu (25) 34 BCG 955 plakalı motoruyla işinden evine giderken Edirne istikametinde otomobil sürücüsü Cengiz E. ile tartıştı.
DHA'nın haberine göre, aracı geçtikten sonra motosiklet sürücüsü yoluna devam ederken, Cengiz E. otomobili ile Ateşoğlu'nu takip edip çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerken, 200 metre kadar sürüklendi. Ateşoğlu kaza sonrası hafif şekilde yaralanırken, Cengiz E. olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşananlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
"BU ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS, BUNUN BAŞKA AÇIKLAMASI OLAMAZ"
Yaşananları anlatan motosiklet sürücüsü Rıfat Ateşoğlu, “Olay, dün gece işten evime dönerken Mimaroba istikametinde yaşandı. Evime dönüyordum, eşim arabayla arkadan geliyordu. Giderken, önüme kırdı araç. Ben el yaptım. Küfür yoktu zaten olsa bile kasktan dolayı yapamazdı. Baktım 4 tane adam, bunlarla uğraşılmaz deyip, 2 aracın geçerek öne geçtim. Bakmadım bile arkama, gelmiyorlar zannediyorum. Baktım bir araba belirdi. Kaçma fırsatı bulamadan beni düşürdü. Bir iki takla attım. Motosiklet bir 200 metre kadar sürüklendi. Kasten çarpıyor. Bu öldürmeye teşebbüs, bunun başka açıklaması olamaz. Zaten savcılıkta da aynı şekilde suç duyurusunda bulunacağım" ifadelerini kullandı.
"PİŞKİN PİŞKİN 'BENDEN ŞİKAYETÇİ OLURSAN, BEN DE SENDEN OLURUM' DEDİ"
Ateşoğlu daha sonra otomobil sürücüsü Cengiz E. ile görüştüğünü belirterek, “Kendileri ile de görüştüm. 'Benim hastane masraflarımı, hasarımı karşılarsanız, herhangi bir şikayette bulunmayacağım' dedim. O da ilk başta 'Büyütmeyelim' dedi. Ardından bir daha aradı. Pişkin pişkin 'Benden şikayetçi olursan, ben de senden olurum' dedi. Zaten kamerada görüntüler var dedi.
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