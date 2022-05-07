Trafik kazası geçiren uzman çavuş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Adana Kozan'da 9 Nisan'da görev esnasında geçirdiği trafik kazasında yaralanan, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 7 Mayıs'ta şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.

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