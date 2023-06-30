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Trabzonspor yeni stoperini KAP'a bildirdi! İşte maliyeti...

Trabzonspor Joaquin Fernandez Moreno ile 2 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı

Giriş: 30.06.2023 - 10:27 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor yeni stoperi Joaquin Fernandez Moreno'yu KAP'a bildirdi! İşte maliyeti...

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı stoper Joaquin Fernandez'in maliyeti belli oldu.

İki yıllık sözleşme imzalanan 27 yaşındaki oyuncunun sözleşme detaylar şöyle:

"Profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 (İki) yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2023-2024 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR,
2024-2025 futbol sezonu için 1.400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,4'ü oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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