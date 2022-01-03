Trabzonspor Visca'da ısrarcı

Karadeniz ekibinin transfer gündeminin ilk sırasında Edin Visca var. Medipol Başakşehir'in Boşnak yıldızı için ısrarını sürdüren Trabzonspor teklifini arttırdı. Ancak İstanbul ekibi, Visca ile ilgili diğer kulüplerden gelen teklifleri de değerlendiriyor.

Trabzonspor'un transfer gündemi Visca ile sınırlı değil...

Abdullah Avcı'nın takviye istediği bölgelerden biri de sol bek...

Adaylar arasındaki Caner Erkin ve Uğur Çiftçi için de ilerleme sağlanmayınca Trabzonspor yönetimi bu mevkide de rotayı yabancı transferine çevirdi.

Öte yandan Karadeniz ekibinin; Trondsen, Abdülkadir Parmak, Koita ve Yunus Mallı ile ilgili transferler tekliflerini değerlendirdiği öğrenildi.