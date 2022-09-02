Trabzonspor'un Lille'den kiraladığı eski futbolcusu Yusuf Yazıcı, yola çıktı. Takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek olan Yazıcı, sonrasında bugün oynanacak HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor maçını tribünden izleyecek.

Sonrasında yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.