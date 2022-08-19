Trabzonspor'un kadrosu belli oldu

Kadroda; Uğurcan, Taha, Hakan, Larsen, Hugo, Denswil, Taha Altıkardeş, Bartra, Eren, Siopis, Doğucan, Dorukhan, Bardhi, Kerem, Abdülkadir, Bakasetas, Kouassi, Lahtimi, Yusuf, Trezeguet, Djaniny, Emrehan ve Cornelius yer aldı.

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