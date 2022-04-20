Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Yukatel Kayserispor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un golünü kaydeden Andreas Cornelius, ilk sezonunda takımına lig ve kupada önemli katkı sağladı.

Bordo-mavili futbolcu, ligde 32 maçta attığı 13 golle takımının en golcü oyuncusu olurken gol krallığı yarışında da iddiasını sürdürüyor.

Trabzonspor, Cornelius'un bu sezon ligde gol attığı 12 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 23 puan elde etti.

Cornelius, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maç görev yaparken dün kritik bir gole imza attı. Yukatel Kayserispor ağlarını havalandıran Danimarkalı oyuncu, final yolunda takımına adeta hayat verdi.

Golcü oyuncu, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de İtalya'nın Roma takımına oynadığı 2 maçta 1 gol atmıştı.

Cornelius, bordo-mavililere geldiği İtalya'nın Parma takımında ise 57 resmi maçtaki 13 gollük performansını geride bıraktı.