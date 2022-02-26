Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor karşısında ilk yarıda 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle Visca, Djaniny ve Nwakaeme'nin penaltıdan attığı golle müsabakadan 3-2 galip ayrılan Trabzonspor, yeni bir geri dönüşe daha imza attı.
10 Kasım 2020'de takımın başına geçen Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezonla birlikte bu sezon 14 maçta geri dönüşe imza attı. Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi 7 galibiyet alırken, 7 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Geçtiğimiz sezon 5 maçta geri dönüş
Geçtiğimiz sezon 5 maçta mağlup konumdayken sahadan puanla ayrılan Karadeniz ekibi, bu sezon ise ilk geri dönüşüne Galatasaray, ardından Alanyaspor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Altay, Sivasspor, Giresunspor, Galatasaray ve Yukatel Kayserispor karşısında imza attı.
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı geri dönüşler
Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor (2-1), Antalyaspor (1-1), Beşiktaş (2-1), Kayserispor (1-1), Göztepe (1-1) maçlarında mağlup durumdayken sahadan puanla ayrıldı.
Geri dönüşler Trabzonspor'u zirvede tuttu
Bu sezon ise bordo-mavililer 9 maçta geri dönüşe imza attı. Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi 5 galibiyet alırken 4 maçtan ise beraberlikle ayrıldı ve 19 puan topladı. Bu maçlar şöyle: Galatasaray (2-2) (2-1), Alanyaspor (1-1), Fenerbahçe (3-1), Çaykur Rizespor (2-1), Altay (2-1), Demir Grup Sivasspor (1-1), GZT Giresunspor (1-1), Yukatel Kayserispor (3-2)
Geçtiğimiz sezona 18 puanlık fark
Trabzonspor, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 27. hafta itibarıyla 48 puanla 4. sırada yer alıyordu. Karadeniz ekibi bu sezon ise 27. hafta itibarıyla 66 puan toplayarak geçtiğimiz sezona 18 puanlık fark atarak lider konumda yer aldı.
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