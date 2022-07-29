Trabzonspor'u bekleyen dev gelir

Trabzonspor, gözünü 'Devler Ligi'ne çevirdi. Bordo-mavililer, play-off turunu geçmesi halinde adını gruplara yazdıracak.

Trabzonspor, Devler Ligi'nde gruplara kalmayı başarırsa büyük bir gelirin sahibi olacak.

Ayak bastı parası, yayın ve katsayı gelirleri hesaba katıldığında bordo-mavili takımın kasasına 19 milyon Euro girecek.

Fenerbahçe'nin de elenmesinin ardından tek temsilci olarak kalan Trabzonspor, 1 milyon Euro daha ekstra gelir elde edecek.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda galibiyete 2 milyon 800 bin avro, beraberliğe ise 930 bin Euro ödül verecek.

Bir takımın son 16'ya kalması halinde kasasına koyacağı miktar ise 9 milyon 600 bin Euro olacak.

Çeyrek finale kalan takımlar ekstra 10 milyon 600 bin Euro, yarı finale kalan ekipler ise ekstra 12 milyon 500 bin Euro daha kazanacak.

Finale kalan iki takım ise 15 milyon 500 bin Euro elde edecek.

Kupayı müzesine götürecek ekip ayrıca 4 milyon 500 Euro'yu daha kasasına koyacak.