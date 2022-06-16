Trabzonspor, geçen sezon kiralık olarak bordo-mavili formayı giyen Denswil'in ve Udinese ile sözleşmesi biten Jens Stryger Larsen bonservisinin alındığını duyurdu. Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat için görüşmelere başlandığı da açıklandı.

Borsaya yapılan açıklamalar şöyle:

DENSWIL

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

LARSEN

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

EREN VE DOĞUCAN

"Kasımpaşa A.Ş.'nin profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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