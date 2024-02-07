Son dakika haberi Trabzonspor transferi açıkladı!

Trabzonspor, dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirilen Thomas Meunier ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Thomas Andre Meunier'un kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Bordo-mavililer, Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı oyuncuyla 1.5 yıllığına sözleşme imzaladığı belirtilirken 2023-24 sezonu için 850 bin euro maaş ve 2024-25 sezonu için 1.5 milyon euro maaş ve 500 bin euro imza ücreti karşılığında anlaşıldığını açıkladı.