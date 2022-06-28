Trabzonspor, 23 yaşındaki orta sahası Murat Cem Akpınar'ın Giresunspor'a 1 sezonluğuna bedelsiz bir şekilde kiralandığını KAP'a açıkladı.

Geçen sezon 2 lig ve 2 kupa maçında bordo-mavili formayı giyen Akpınar, bir yıllığına Giresunspor'a kiralandı. 2026'ya kadar Trabzonspor'la sözleşmesi bulunan Murat Cem Akpınar, 2022-2023 sezonunda Giresunspor forması giyecek.