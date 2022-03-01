Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 66 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 17 puan önünde yer alarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da rakibini yenerek yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor, bu sezon ligde tek yenilgisini Antalyaspor karşısında yaşadı. Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyeti olan Karadeniz ekibi, bu yenilgisini 2-1'lik sonuçla deplasmanda Antalyaspor önünde aldı.

Trabzonspor, bu sezon kupada 3. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında Beypiliç Boluspor'u 1-0, son 16 turunda deplasmanda Altaş Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.