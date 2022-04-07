Trabzonspor kafilesine 'sis' rötarı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, yarın oynanacak müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 13.30´da başlayan idmanda Bordo-mavililer son taktik çalışmasını yaptı.

YOLCULUK SAATİ DEĞİŞTİ

Yarın deplasmanda oynanacak karşılaşma için bugün saat 16.30´da Trabzon´dan Gaziantep´e gitmesi planlanan Trabzonspor kafilesi, kentte yaşanan yoğun sis sonrası uçakların kalkış yapamaması üzerine yolculuk saatini değiştirdi. Bordo mavililer hava muhalefetinin bitmesi halinde bu akşam özel uçakla saat 21.50´de Gaziantep´e hareket edecek.