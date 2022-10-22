Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından geçtiğimiz sezon başlatılan Kadın Futbol Ligi´nde yarışan Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, 2022-23 sezonunda kadrosunu yeniledi. 13 yeni transfer yapan ve 13 oyuncuyla da sözleşme uzatan bordo mavililerde, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu´nun katılımıyla Şenol Güneş Spor Kompleksi´nde imza töreni düzenlendi.
13 FUTBOLCUYLA SÖZLEŞME UZATILDI, 13 TRANSFER KADROYA KATILDI
Törende yeni transferler Ijeoma Queenth Daniels, Shokhista Khojasheva, Nargiz Hajiyeva, Aytaj Sharifova, Tamari Tatuashvili, Mfwamba Balongo Grace, Damla Çoban, Emine İsen, Gizem Yazıcı, Pelin Nur Çelebi, Sedanur İnce, Eda Duran ve Ceyda Aytemiz ile sözleşmeleri uzatılan Ayşe Taslak, Arife Şentürk, İrem Yılmaz, Beyza Emine Saruhan, Meryem Küçükbirinci, Feyza Akdağ, Esra Deveci, Yaren Kılıçlı, Rabia Demir, Nevcan Keleş, Emine Gül Yılmaz, Berra Bayraktar ve Eslem Aydemir de yer aldı.
`DİRENÇLİ BİR MÜCADELE İSTİYORUM´
Takıma yeni katılan oyunculara başarılar dileyen Ağaoğlu, geçen sezon lig yeni kurulduğu için takımın da kısa süre içerisinde kurulduğunu söyledi.
Yeni sezonda başarı ve şampiyonluk hedeflediklerini belirten Başkan Ağaoğlu, "Geçen sezon bu takımı kurduğumuzda yaptığım konuşmada, `Şartlar ne olursa olsun burası Trabzonspor. Trabzonspor formasını üzerinde taşıyan sporcu topluluğu ve takımının hedefi her zaman zirvedir´ demiştim. Geçen sezon sıkıntılı bir süreç vardı. Çok kısa bir zamanda kurulmuştuk. Hocalarımızın bu konuyla alakalı olarak öne sürmüş oldukları mazeretleri de belirli ölçüde kabul ettik ama bu sene farklı bir yapı var. Tabii ki şampiyonluk her zaman en büyük hedeftir. 10 yıllık süreçte Hakkari´nin, Karagümrük´ün, Fenerbahçe´nin çok iddialı olduğu, Beşiktaş´ın şampiyonluklarının bulunduğu ligde bizim ikinci senemiz. Her yıl üzerine koyarak gitmek zorundayız. Ligin son maçlarına kadar Play-Out'a kalma gibi bir riski yaşamak Trabzonspor kalibresindeki veya Trabzonspor adını taşıyan bir takıma yakışmaz. Bu nedenle dirençli ve Trabzonspor adına yakışır bir mücadele istiyorum" dedi.
`AYNI BAŞARILARI BEKLİYORUZ´
Trabzonspor A takım ve U19 takımının başarılarını örnek gösteren Ağaoğlu, "İnşallah A takımımızın ve U19 takımımızın elde ettiği başarıların benzerlerini siz değerli kadın futbol takımımızdan bekliyoruz. Bunu başaracağınızdan da en ufak bir endişem yok. Hayırlı ve başarılı bir sezon olmasını temenni ediyorum. Allah hepinizi sakatlıklardan ve futbolun olumsuzluklarından korusun" diye konuştu.
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