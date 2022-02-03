Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un, sol bek mevkisine takviye ihtimali gündemdeyken, İngiliz basınından bununla ilgili bir iddia geldi.

Daily Express'in haberine göre; Premier League ekiplerinden Newcastle United forması giyen Jamal Lewis ile Trabzonspor ilgileniyor.

Norwich City'den 2020 yılında yaklaşık 16 milyon euro bonservis bedeli ile Newcastle'a transfer olan Lewis, bu sezon kulüpte gözden düştü ve takımının 25 kişilik kadrosunun dışında kalma tehlikesi ile karşı karşıya. Oyuncu ile Trabzonspor'un ilgilendiği iddia edilirken, haberde bordo mavililerin Lewis'i kiralamak istediği öne sürüldü.

Kariyerinde 57 Premier League maçına çıkan 24 yaşındaki sol bek, 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Lewis ayrıca 23 kere de Kuzey İrlanda Milli Takımı formasını giydi.