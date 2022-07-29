Trabzonspor'dan Murillo hamlesi

Trabzonspor'un stoper arayışı tam gaz devam ediyor. Gündemdeki son isim; Jeison Murillo.

Sampnews24’ün haberine göre; oyuncu, Trabzonspor’dan ilgi görse de Sampdoria’da kalmak istiyor. Ancak İtalyan ekibinin teknik heyeti Kolombiyalıyı kadroda düşünmüyor. Bu sebeple satış listesine koyuldu.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın Murillo ile bir telefon görüşmesi yapacağı ve

tecrübeli futbolcuyu ikna etmeye çalışacağı da İtalyanlar tarafından iddia edildi.

Transfer bu hafta içinde netleşecek.