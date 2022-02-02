Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelişinden sonra takım savunmasında büyük bir gelişme gösteren Trabzonspor, Vitor Hugo ve Edgar le'de yakaladıkları uyumla rakipleri karşısına adeta duvar örmüştü. Edgar le'nin sezonu kapatmasının ardından savunmada arayışlara giren Karadeniz ekibinin deneyimli çalıştırıcısı takım savunmasına olan inancıyla stoper bölgesinde yaşanması muhtemel sorunların önüne geçmek için çalışmalarını takım içerisindeki oyuncu grubuyla gideriyor.
Trabzonspor'da sürpriz gole yer yok
Süper Lig'de bu sezon oynadığı 23 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Trabzonspor attığı 41 gole karşılık ise kalesinde 17 gol gördü. 54 puanla lider olan bordo-mavili takımı rakiplerinden ayıran en büyük özelliğinin başında ise sürpriz gollere yer vermemesi. Trabzonspor, müsabakaların son 20 dakikalık bölümünde kalesinde sadece 1 gol gördü. Söz konusu gol ise Trabzonspor'un deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup olduğu müsabakada Dorukhan Toköz'ün 74. dakikada kendi kalesine atmasıyla gerçekleşti.
Bordo-mavililer ikinci yarılarda kalesinde sadece 5 gol gördü
Süper Lig lideri Trabzonspor, kalesinde gördüğü 17 golün 12'sini ilk yarılarda ağalarında görürken, 5 golü ise ikinci yarılarda yedi. Karadeniz ekibi söz konusu 5 golün 1'ni kendi kalesine atarken, son 20 dakikalık bölümde bunun dışında rakiplerinden gol yemedi.
Karadeniz ekibinin Süper Lig'in ilk yarısında evinde DG Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın 70. dakikasında Isaac Cofie Trabzonspor ağlarını havalandırdı. Deplasmanda oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Konyaspor maçında ise 46. dakikada Endri Çekiçi gol bulurken, bordo-mavililerin deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçta kalesindeki golü 62. dakikada Larin atmıştı. Trabzonspor bu sezon tek yenilgisini aldığı Antalyaspor deplasmanında ise 74. dakikada Dorukhan Tokgöz'ün kendi kalesine attığı golle sahadan 2-1 yenik ayrılmıştı. Son olarak ise evinde ağırladığı Giresunspor ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer 68. dakikada Umut Nayir'in ayağından gol yemişti.
9 maçta kalesini gol kapattı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 23 maçın 9'unda kalesini gole kapattı. Söz konusu maçların 8'inde sahadan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, bir maçta ise golsüz beraberlikle ayrıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!