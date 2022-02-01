Trabzonspor'da rekabet yeniden başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 54 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda ilerleyişini sürdürürken, ara transfer döneminde yapılan takviyelerle birlikte takım içerisindeki rekabetin de önü açıldı. Bordo-mavili takımın her bölgesinde verilen forma savaşı Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın elini güçlendirdi.
Her mevkide rekabet
Karadeniz temsilcisinde özellikle devre arası yapılan takviyeler ve sakat oyuncuların da yavaş yavaş takıma dönmesiyle kadro derinliği arttı. Her mevkide forma savaşının verildiği bordo-mavililerde kalede Uğurcan Çakır, istikrarlı bir performans sergilerken, bulduğu şansları iyi değerlendiren Erce’nin yanı sıra genç isim Arda da forma bekleyenler arasında. Savunma hattında sağ bekte tecrübeli Peres'in yanı sıra Dorukhan ve Serkan Asan da görev alabilecek isimler arasında. Savunmada Hugo, Denswill, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan ve Taha Altıkardeş forma rekabetinde.
Sol bekte ise Puchacz, Trondsen ve İsmail Köybaşı yer alıyor. Orta sahada Avcı, zaman zaman Dorukhan'ı da kullanırken, Hamsik, Siopis, Berat, Bakasetas, Yunus Mallı, Abdulkadir Ömür, Murat Cem Akpınar, Kerem Şen de söz konusu bölge için bulunan oyuncular.
Sağ kanatta Edin Visca ve Yusuf Erdoğan, sol kanatta Nwakaeme ile Kouassi forma için mücadele verecek. Forvet hattında Cornelius, Djaniny, Koita, Enis Destan ve Batuhan Kör, Trabzonspor'un gol yollarındaki ayakları olacak.
İki yönlü oyuncular
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezon başında beri kadroya dahil ettiği oyuncuların iki yönlü olmalarına dikkat etti. Deneyimli teknik adam, bazı pozisyonlara göre veya oyuncuların sakatlıkları, performans eksikliklerinden kaynaklı durumlarda futbolcularını alışıla gelmiş mevkilerinden farklı bölgelerde de kullandığı oynanan müsabakalarda ön plana çıktı.
Şubat ayında kritik süreç
Trabzonspor, şubat ayında kritik bir süreçten geçecek. Karadeniz ekibi, 5 Şubat'ta Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 9 Şubat'ta ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor ile oynayacağı maç için Denizli'ye gidecek olan bordo-mavililer, 13 Şubat'ta en yakın rakibi Konyaspor'la sahasında mücadele edecek. Ardından 20 Şubat'ta Alanyaspor'a konuk olacak olan Trabzonspor, 27 Şubat'ta ise evinde Kayserispor'la oynayacak.
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