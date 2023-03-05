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Son dakika haberi - Trabzonspor'da moralsiz antrenman

Trabzonspor, Süper Lig’in 25’inci haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına, Ümraniyespor karşısında evindeki yenilmezlik serisini kaybetmenin moral bozukluğuyla başladı

Giriş: 05.03.2023 - 19:53 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi - Trabzonspor'da moralsiz antrenman
HABERTURK.COM

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00’de çalışan bordo mavililerde, dün akşam HangiKredi Ümraniyespor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise teknik ısınma, koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. Dar alan oyun ve çift kale maç ile devam eden antrenman dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.

Trabzonspor’da sakatlıkları nedeniyle Bakasetas, Trezeguet ve Dorukhan, izinli olan Hugo idmana katılmadı.

Bordo mavililer 2 günlük iznin ardından Adana Demirspor maçı hazırlıklarına, çarşamba günü yapılacak antrenmanla devam edecek.

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