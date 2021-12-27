Trabzonspor'da kupa heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u yarın Medical Park Stadyumu'nda saat 18.30'da ağırlayacak olan Trabzonspor, tek eleme usulü oynanacak olan müsabakada tur atlayan taraf olmak için mücadele edecek.
En son 2019-2020 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getiren bordo-mavililer 27 Ocak 2021'de Abdullah Avcı yönetiminde ise Medipol Başakşehir'i 2-1 yendiği müsabakada Süper Kupa'yı müzesine getirmişti. Bu kupa, Abdullah Avcı'nın bordo-mavili takımda kariyerinin ilk kupası olmuştu.
10. kez kupayı müzesine getirmeyi hedefliyor
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önünde açık ara lider olarak tamamlayan Trabzonspor, şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterildiği sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nı da elde ederek çift kupa ile sezona tamamlamayı hedefliyor.
Bordo-mavililer, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi. Trabzonspor, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı kazanmıştı.
Karadeniz ekibi, Galatasaray'ın 18 defa ile en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9'a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş'ı yakalamıştı.
30 yıl sonra kupada karşılaşacaklar
Trabzonspor ile Boluspor 30 yıl aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacak. Kırmızı-beyazlı ekip ile en son 1991-92 sezonunda 19 Nisan 1992'de Trabzon'da oynanan ve 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçın ardından iki takım ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacak.
Ligde ve kupada 38 kez karşı karşıya gelen iki takım yarınki maçla birlikte 39. kez birbirlerine rakip olacak. Bordo-mavililerin, rakibi karşısında 18 galibiyeti bulunurken, konuk ekip ise 8 galibiyete sahip. 12 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Bordo-mavililer attığı 46 gole karşılık ise kalesinde 19 gol gördü.
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