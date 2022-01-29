Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve çabukluk çalışması yaptı.

Antrenman, 5'e 2 çalışmaları ve çift kale maçın ardından sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapılacak antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.