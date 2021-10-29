Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gervinho'nun sağ çapraz bağının koptuğunu ve sezonu kapattığını açıkladı.

Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada sakatlanan Gervinho'nun durumuna ilişkin, "Gervinho'nun MR'ı çekildi, sağ çapraz bağı kopmuş. Hem kulübümüze hem Gervinho'ya geçmiş olsun. Büyük ihtimal 5-6 aylık süreçtir. Bazen maçı kazanıyorsun duyguların yukarı çıkıyor ama insan, oyuncu sağlığı önemli." dedi.

Bu oyuncunun yerine arayışları olup olmayacağı yönündeki soru üzerine Avcı, "Zaten sezon başından beri bir planlamamız var. Yarışırken de transfer için arayışımız devam ediyor. Her bölgeye isim bakıyoruz. Ancak Gervinho'nun sakatlığı sonrası bir kanat oyuncusu olacak gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.