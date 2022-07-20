Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Erce Kardeşler'in Hatayspor Kulübü'ne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." denildi.

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