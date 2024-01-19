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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok’un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır. Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır."

Adı Galatasaray ile anılan Abdülkadir Ömür, Süper Lig'de bu sezon 16 maçta forma giydi. Bin 117 dakika sahada kalan 24 yaşındaki milli futbolcu 6 golün hazırlayıcısı oldu. REKLAM

Bu sezon sadece 4 maçta forma giyen Umut Bozok, 262 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki futbolcu geçen sezon 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Lorient'ten transfer edilmişti. ABDULLAH AVCI NE DEMİŞTİ? Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Manisa FK maçının ardından şunları söyledi: "Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok, çeşitli sebeplerden ötürü antrenmanda yoklar. Onu çok net bilmiyorum. Onunla ilgili konuşup daha net bilgilere sahip olacağım diye düşünüyorum."