Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Batuhan Kör, 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Manisa Futbol Yatırımları AŞ'ye kiralanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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