Spor Toto Süper Lig'de 34 hafta sonunda 76 puanla liderliğini sürdüren ve şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemeye çok yaklaşan Trabzonspor, şampiyonluk özlemini gidermek istiyor.
Ligde 76 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin bitime 4 hafta kala 11 puan önünde bulunan Karadeniz ekibi, hafta sonunda şampiyonluğu kutlamayı hedefliyor.
Fenerbahçe'nin 29 Nisan Cuma günü Gaziantep FK maçında puan yitirmesi halinde karşılaşma oynamadan bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşacak Karadeniz ekibine, sarı-lacivertli takımın galip gelmesi halinde ise Fraport TAV Antalyaspor karşısında 7. şampiyonluğu için 1 puan yeterli olacak.
Anadolu'dan 11 sezon sonra
Trabzonspor, sezonu şampiyon tamamlaması halinde 11 sezon aradan sonra İstanbul takımları dışında bir Anadolu takımı şampiyonluğu elde etmiş olacak.
En son 2009-2010 sezonunda Bursaspor'un şampiyon olmasının ardından söz konusu dönemde Galatasaray 5, Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Medipol Başakşehir ise 1 kez mutlu sona ulaştı.
24 oyuncu ilk kez şampiyonluk yaşayacaklar
Trabzonspor'un şampiyon olması durumunda kadrosunda bulunan futbolcuların büyük bölümü ilk kez bu kademede bir şampiyonluk sevinci yaşayacak.
Bordo-mavili takımda Abdülkadir Ömür, Ahmetcan Kaplan, Arda Akbulut, Batuhan Kör, Berat Özdemir, Bruno Peres, Erce Kardeşler, Emrehan Gedikli, Enis Destan, Fode Koita, Hüseyin Türkmen, Jean Kouassi, Kerem Şen, Manolis Siopis, Marek Hamsik, Muhammet Taha Tepe, Murat Cem Akpınar, Salih Kavrazlı, Serkan Asan, Taha Altıkardeş, Tymoteusz Puchacz, Uğurcan Çakır, Yunus Mallı ve Yusuf Erdoğan olmak üzere 24 oyuncu ilk kez bir ülkenin üst liginde şampiyonluk görecek.
Süper Lig'de 3 şampiyon
Trabzonspor'un kadrosunda sadece 3 isim Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı.
Bordo-mavililerde, Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı Beşiktaş'ta, Edin Visca ise Medipol Başakşehir'de Türkiye'de şampiyonluk kupasını kaldıran isimler oldu.
Trabzonspor'da Stefano Denswil ise 3 kez Belçika ve 3 kez Hollanda, Andreas Cornelius 3 kez Danimarka, Anthony Nwakaeme 3 kez İsrail, Anders Trondsen 2 kez Norveç, Djaniny Semedo 2 kez Meksika, Anastasios Bakasetas 1 kez Yunanistan, Edin Visca 1 kez Bosna ve Türkiye, Vitor Hugo da 1 kez Brezilya'da şampiyonluk yaşadı.
Kadrosunda 34 oyuncuya sahip bordo-mavili takımda, toplamda 10 futbolcunun şampiyonluk deneyimi bulunurken 24 oyuncu ilk kez bu sevinci yaşayacak.
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