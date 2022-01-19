Trabzonspor'un ara transfer döneminde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun 19 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak üzere... TRT Spor'un haberine göre; bordo-mavili ekip, Enis Destan ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor ile Altınordu arasındaki görüşmelerde de sona gelindiği, transferin kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ısrarla kadrosunda görmek istediği Enis Destan, Ümit Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.

Genç golcü, Altınordu formasıyla bu sezon oynadığı 15 resmi maçta 2 gol kaydetti.