Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyonluğa çok yaklaşan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dipten zirveye tırmandı.
Ligde 76 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin bitime 4 hafta kala 11 puan önünde bulunan Karadeniz ekibi, hafta sonunda şampiyonluğu kutlamayı hedefliyor.
Fenerbahçe'nin 29 Nisan Cuma günü Gaziantep FK maçında puan yitirmesi halinde karşılaşma oynamadan bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşacak Karadeniz ekibine, sarı-lacivertli takımın galip gelmesi halinde ise Fraport TAV Antalyaspor karşısında 1 puan yeterli olacak.
37 sezonluk hasrete 66 haftada son verme fırsatı
Ligde en son şampiyonluğunu 1983-84 sezonunda yaşayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile büyük özleme son vermeye hazırlanıyor.
37 sezondur şampiyon olamayan Karadeniz ekibi, Avcı ile 66 haftalık dönemde şampiyonluk ipini göğüsleme fırsatı elde etti.
Bordo-mavililer, 10 Kasım 2020'de göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 9. haftasından itibaren 66 lig maçına çıktı.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 40 galibiyet, 21 beraberlik alırken, sadece 5 mağlubiyet yaşadı ve başarılı bir grafik ortaya koydu.
Geçen sezonki maçlar
Geçen sezon ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo-mavililer, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı bir maçta da berabere kaldı.
Trabzonspor, ilk 8 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı.
Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de berabere kaldı.
Trabzonspor, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılma fırsatı elde etti.
26 haftadır liderlik koltuğunu bırakmadı
Trabzonspor, bu sezon ise 34 haftalık bölümde 22 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan bordo-mavililer, aralıksız 26 haftadır liderlik koltuğunu bırakmadı.
Trabzonspor'da ikinci kupası olacak
Trabzonspor, hafta sonunda şampiyon olması halinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ikinci kupasını da elde edecek.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde TFF Süper Kupa'yı müzesine getirdi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda geçen sezon Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Karadeniz ekibi, TFF Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.
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