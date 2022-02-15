Trabzonspor 12. kez tek farklı kazandı

Süper Lig’de 25. haftada oynanan 10 karşılaşmada toplam 25 gol atıldı. 5 ev sahibi ekip sahadan 3 puanla ayrılırken, tek deplasman galibiyeti Fenerbahçe’den geldi. Trabzonspor, 60 puanla liderliğini sürdürürken ligde iç sahadaki yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı.
12. kez tek farklı galibiyet
Süper Lig’de 60 puanla açık ara lider olan Trabzonspor, haftanın en önemli maçında Konyaspor’u yeni transferi Edin Visca’nın 2 golüyle mağlup ederek önemli bir 3 puan elde etti. 2-1 kazandığı maç ile birlikte bordo-mavililer aldığı 18 galibiyetin 12’sini tek farklı skorla elde etti.
Konyaspor önce kupadan elendi, sonra ligde kaybetti
Oynadığı son 8 karşılaşmada 7 galibiyet alarak Trabzon’a gelen Konyaspor, lider Trabzonspor’a 2-1 kaybederek zirve yarışında yara alırken, 1 maçı eksik 48 puanla 2. sıradaki yerini korudu. Yeşil-beyazlılar ligde en az gol yiyen iki takımdan biri konumunda yer alıyor. (18 gol) Geçtiğimiz salı günü İstanbul’da karşılaştığı Karagümrük’e 5-4 mağlup olan Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası’na da son 16 turunda veda etti.
Galatasaray 6 maçtır galibiyete hasret
Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen Galatasaray’da puan kayıpları sürüyor. Üst üste aldığı 4 mağlubiyetin ardından 2 maçtır berabere kalan sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
Deplasmanda en son 21 Kasım tarihinde Galatasaray’ı yenen Fenerbahçe ise Giresunspor’u 2-1 yenerek dış sahada 5 maç sonra galibiyet aldı. Adana Demirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş ise üst üste 3. beraberliğini alırken haftayı 38 puanla 8. sırada kapattı.
Kümede kalma yarışı kızıştı
Bu sezon 4 takımın düşeceği ligde, son sıralarda yer alan 4 takım da haftayı puan kayıplarıyla geçti. Son galibiyetini 22 Ekim’de Altay’a karşı alan Yeni Malatyaspor, bu süreçte 10 mağlubiyet ve 4 beraberlik ile galibiyet hasretini 14 maça çıkarırken, 16 puanla ligin dibine demir atmış durumda.
Geçtiğimiz hafta İzmir derbisini kazanarak uzun süren galibiyet hasretini sonlandıran Altay ise Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı. Altay puanını 22’ye yükseltirken, Karadeniz ekibi de 23 puanla 18. sırada yer alıyor. Evinde Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup olan bir başka Karadeniz temsilcisi Giresunspor, ligde üst üste 3. yenilgisini alırken, 26 puanda kaldı.
Pesic, gol krallığında zirvede
Karagümrük’te sakatlığından dolayı 3 maçtır forma giyemeyen Aleksandar Pesic, 12 golle gol krallığında zirvedeki yerini koruyor. Trabzonspor’un en önemli gol ayağı olan Cornelius ile Kasımpaşa’nın forveti Umut Bozok 11 golle 2. sırayı paylaşıyor.
Göztepe maçında attığı golle bu sezon 10 gole ulaşan Hatayspor’un golcüsü Diouf ve Adana Demirsporlu Balotelli yine 10 golle listede yer alırken; Batshuayi (Beşiktaş), Thiam (Kayserispor), Okaka (Başakşehir) ve El Kaabi’nin (Hatayspor) 9 golü bulunuyor.
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