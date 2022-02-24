Trabzon'da hazırlıklar tamamlandı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak düzenlenen antrenman, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel ağırlıklı gerçekleşti.

Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor arasındaki maç, Medical Park Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak.