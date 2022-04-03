Trabzon'da görsel şov!

Trabzonspor taraftarları 41 bin kişilik Medical Park Stadı'nın tribünlerini doldurarak maç öncesi görsel şovlar yaptı.

Taraftarlar, maç öncesi yaptıkları iki ayrı koreografide bordo-mavili futbolcuların üstü açık otobüsle şehir turuna ve bordo-mavili takımda daha önce şampiyonluk yaşayan Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı ve mevcut teknik direktör Abdullah Avcı'nın kasketli görsellerine yer verdi.